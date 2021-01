Cor 11:00 Alghero: giovedì primo Consiglio del 2021 Si rimette in moto il Consiglio comunale di Alghero dopo la pausa natalizia. Convocata per la giornata di giovedì 21 gennaio la seduta in modalità a distanza (videoconferenza)



Udc) ha convocato per la giornata di giovedì 21 gennaio 2021 (ore 16-20,30) il consiglio comunale. All'ordine del giorno, al netto della variante al PRG in località Galboneddu ed una integrazione al regolamento per l'utilizzo degli ecobox (i mascheramenti per i bidoni della spazzatura degli esercenti), soltanto interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai membri consiliari. Commenti ALGHERO - Prima seduta del 2021 per la massima assise algherese. Il presidente Lelle Salvatore () ha convocato per la giornata di giovedì 21 gennaio 2021 (ore 16-20,30) il consiglio comunale. All'ordine del giorno, al netto della variante al PRG in località Galboneddu ed una integrazione al regolamento per l'utilizzo degli ecobox (i mascheramenti per i bidoni della spazzatura degli esercenti), soltanto interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai membri consiliari.