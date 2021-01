Red 14:34 Marijuana: denunce a Calangianus e La Maddalena Vicenda simili, nella notte tra venerdì e sabato. Denunciati per detenzione di sostanza stupefacente un 27enne di Calangianus e un 18enne de La Maddalena



TEMPIO PAUSANIA - Vicenda simili, nella notte tra venerdì e sabato, a Calangianus e a La Maddalena. Nel primo caso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania hanno denunciato per detenzione illegale di sostanza stupefacente un 27enne residente a Calangianus, già noto alle Forze dell'ordine perché, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3grammi di marijuana.



Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altri 30grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. A La Maddalena, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 18enne poiché, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 30grammi di marijuana suddivisa in dosi e un bilancino di precisione.