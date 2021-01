Red 17:04 Al volante ubriaco: scatta la denuncia All’uomo, originario di Catanzaro, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2g/l, per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo a lui intestato



BARI SARDO – Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, dopo aver fermato un uomo che mostrava chiaramente di aver ingerito una notevole quantità di alcool, con l’ausilio della Sezione Radiomobile di Lanusei hanno proceduto a effettuare il controllo con l’etilometro. All’originario di Catanzaro, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2g/l, per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo a lui intestato.