«Solidarietà al consigliere Mulas»

Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti ALGHERO - «La mia solidarietà al nostro consigliere comunale di Fdi Christian Mulas per gli insulti e le incredibili accuse del consigliere regionale dei 5 Stelle Desirée Manca a cui, chiedo aiuto ai miei stessi colleghi parlamentari sardi dei 5 Stelle, è sfuggito quanto detto dal ministro Speranza qualche giorno fa alla Camera e al Senato, con un appello a non polemizzare in nessun modo sulla campagna vaccinale». Così il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda interviene nella querelle scoppiata la scorsa settimana con il doppio botta e risposta tra Manca [LEGGI] [LEGGI] e Mulas [LEGGI] «Ogni volta, il consigliere regionale Manca non trova meglio da fare che buttare fango e provocare, ma in questo caso sbaglia proprio argomento e l'invito arriva proprio dal ministro del suo Governo e ha proprio precisato anche alle Opposizioni nei Governi regionali. Ci sarà modo più avanti di controllare come sta andando la campagna sui vaccini, a partire dalle forniture, ma il consigliere Manca si ricordi che appartiene ad un movimento che ha parlamentari e ministri con chiare responsabilità di Governo, proprio sui vaccini e sulla campagna vaccinale», chiosa Deidda.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda