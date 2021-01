Cor 16:19 Anticrimine: Pallante dirigente a Nuoro 52 anni, ha frequentato il 4° corso quadriennale per aspiranti Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di studi “La Sapienza” di Roma







Ha diretto diversi Commissariati della Capitale, avviando numerose indagini che hanno consentito di disarticolare gruppi criminali legati al clan Casamonica e alle piazze di spaccio del quartiere Prenestino. Commenti NUORO - Da lunedì 11 gennaio il Vice Questore della Polizia di Stato Augusto Pallante ha assunto la direzione della Divisione Anticrimine della Questura di Nuoro. Il dr. Pallante, 52 anni, ha frequentato il 4° corso quadriennale per aspiranti Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di studi “La Sapienza” di Roma.Nel corso della carriera ha insegnato diritto penale presso le scuole di allievi agenti della Polizia di Stato e ha rivestito incarichi di elevato prestigio tra cui: Rappresentante del Servizio Polizia di Frontiera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, referente Direzione dell’Unità di Controllo di Gestione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, controllo di gestione nella Direzione Centrale dell’immigrazione, è stato assegnato presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso la Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Divisione Anticrimine e l’ufficio del Personale alla Questura di Roma.Ha diretto diversi Commissariati della Capitale, avviando numerose indagini che hanno consentito di disarticolare gruppi criminali legati al clan Casamonica e alle piazze di spaccio del quartiere Prenestino.