Scuola volo Decimomannu: proseguono i lavori

Nella foto: il direttore generale di Consultecna Francesco Pireddu Commenti DECIMOMANNU - Le strutture per la realizzazione della Scuola di volo internazionale e l’avvio del programma “International flight training school” nella base aerea di Decimomannu saranno realizzate da un'impresa sarda. Il gruppo “Leonardo”, attraverso “Vitrociset”, ha affidato l’importantissima commessa alla “Consultecna”, azienda di Bauladu fondata nel 1994 dalla famiglia Pireddu. Dopo gli annunci del luglio 2020 da parte del sottosegretario alla Difesa, del presidente della Regione autonoma della Sardegna e dei vertici dell'Aeronautica militare e la posa della prima pietra a dicembre, in queste settimane sono ufficialmente cominciati i lavori, che si concluderanno, presumibilmente, nei primi sei mesi del 2022.«Un lavoro decisamente impegnativo, sia in termini di maestranze e sia come tempi di esecuzione – spiega il direttore generale di Consultecna Francesco Pireddu - ma che allo stesso tempo ci onora, perché rappresenta un riconoscimento importante non solo per noi, ma per tutta la Sardegna. Nonostante la crisi e il difficile momento che stiamo attraversando a livello globale, per le note vicende sanitarie ed economiche, abbiamo scelto di andare in controtendenza avviando un programma di investimenti considerevole che ci ha portato ad ampliare lo stabilimento, acquistare nuove attrezzature e da fine lockdown ad oggi, a potenziare il nostro organico con dieci nuove assunzioni».Nella foto: il direttore generale di Consultecna Francesco Pireddu