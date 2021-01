Red 18:24 «Supporto ai dipendenti dell´aeroporto» Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco assicura «supporto ai dipendenti per la salvaguardia dei posti di lavoro. Lo scalo è un asset strategico per il turismo»







«Non vogliamo che la contingenza finanziaria dell’aeroporto, prodotta dal minor numero di voli sull’impianto a causa del lockdown, possa incidere negativamente sul futuro occupazionale dei lavoratori – continua il presidente dell’organismo di Palazzo Bacaredda – Occorre salvaguardare in ogni modo la centralità del più importante asset turistico della Sardegna». Un polo strategico per il capoluogo regionale, grazie al traffico dei turisti che giungono a Cagliari.



«Abbiamo il compito di fare fronte comune per assicurare che l'aeroporto possa continuare a svolgere le sue attività – conclude Tocco – con l'impegno di tutti i lavoratori all'interno dello scalo. Non basta. Sin dai prossimi giorni, in sinergia con il sindaco Truzzu e i capigruppo consiliari, avvieremo un disegno atto a dare un supporto ai dipendenti impegnati in questa vertenza».