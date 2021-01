Red 19:10 Allerta meteo: venerdì codice giallo Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idraulico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, per domani, dalle 18 alle 23.59



Commenti ALGHERO – Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, per la giornata di venerdì 22 gennaio, dalle 18 alle 23.59.