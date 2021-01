Red 23:28 Un defibrillatore per la Cittadella universitaria In occasione dell’anniversario della prematura scomparsa di Alberto Nori, docente nel corso di laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Cagliari, le associazioni Reset UniCa e Farmacia politica, di comune accordo, hanno donato un defibrillatore semiautomatico in suo ricordo, alle strutture della Cittadella universitaria di Monserrato







«La prematura scomparsa del professor Nori ha generato nelle studentesse e negli studenti il desiderio di poter frequentare un Ateneo finalmente cardioprotetto. A dicembre – dichiara il coordinatore di Reset UniCa Francesco Piseddu - abbiamo fatto partire una raccolta fondi che ha coinvolto l’intero corpo studentesco, attirando l’attenzione di un’azienda privata che ha deciso di contribuire alla causa offrendoci materialmente un Dae da installare all’interno della Facoltà».



«Un'iniziativa molto sentita dagli studenti e dalle studentesse che in questi mesi hanno contattato le nostre associazioni per ringraziarci e per partecipare attivamente affinché il professor Nori venisse ricordato. Oltretutto – sottolinea il presidente di Farmacia politica Fabio Vitiello - l'installazione di un defibrillatore semiautomatico presso la Cittadella universitaria di Monserrato va ad inserirsi perfettamente tra gli obiettivi dell'Università di Cagliari in tema di prevenzione e sicurezza». La cerimonia per l'inaugurazione del defibrillatore si terrà oggi (venerdì), nei pressi dell'Aula Rossa del blocco De della Cittadella universitaria, alla presenza della moglie e dei genitori del professore.