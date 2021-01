Cor 12:05 3 anni e mezzo per l´aggressione a Mario Bruno Nel giugno scorso l´aggressione all´ex sindaco di Alghero. Il 45enne è stato condannato anche all´interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, al pagamento di una multa di 800euro ed al ricovero in una casa di cura per un anno



ALGHERO - Tre anni e sei mesi di reclusione, 800euro di multa, l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al ricovero in una casa di cura per un anno. E' la condanna disposta dal giudice del Tribunale di Sassari, nel processo con rito abbreviato, nei confronti del 45enne algherese resosi responsabile nel giugno del 2020 dell'aggressione - da cui l'accusa di lesioni e rapina - all'ex sindaco di Alghero Mario Bruno. Al malvivente il giudice ha concesso il vizio parziale di mente, in seguito alla perizia psichiatrica effettuata in occasione del processo.