A.B. 15:13 Calciomercato: Iliycheva alla Torres La società rossoblu pesca in Bulgaria e piazza il terzo colpo di mercato: arriva la 19enne difensore di Parvomay, cresciuta calcisticamente nel Puldin Plovdiv







Iliycheva nasce a Parvomay, in Bulgaria, il 24 febbraio 2002. Cresciuta calcisticamente nel Puldin Plovdiv, maglia con cui vince svariati titoli a livello giovanile militandoci fino al 2018, cambia squadra per tre volte nelle ultime tre stagioni, vestendo le casacche di Sportika Blagoevgrad, Sindri Hofn (nel campionato islandese) e Lokomotiv Plovdiv. Il gran lavoro della squadra mercato rossoblu ha favorito l’accelerazione nella chiusura delle pratiche burocratiche, rendendo il nuovo acquisto disponibile fin da subito.



«Non vedo l’ora di debuttare con questa maglia – queste le prime parole da giocatrice della Torres di Gergana Iliycheva – Arrivo in Italia consapevole delle difficoltà che affronterò nel misurarmi con un calcio così difficile. Ciò nonostante, sono molto fiduciosa, lavorando sodo riusciremo a toglierci delle soddisfazioni, magari raggiungendo la Serie B. Ho avuto modo di conoscere le compagne, la squadra è forte e il nostro staff, esperto e molto preparato, ci consentirà di rendere al meglio».



Nella foto (di Elisa Boe): Gergana Iliycheva Commenti SASSARI – Nuovo colpo di mercato della Sassari Torres femminile: arriva Gergana Iliycheva. Non si ferma la campagna di rafforzamento del sodalizio presieduto da Andrea Budroni, visto che l’ingaggio della bulgara è il terzo di questa sessione invernale del mercato. E non è detto che sia finita qui. L’arrivo del giovane difensore aggiunge qualità, quantità e fisicità a una linea difensiva che aveva bisogno di crescere anche in termini numerici. Il nuovo acquisto sarà a disposizione di mister Arca già da domenica 24 gennaio, quando le sassaresi torneranno in campo per sfidare l’Aprilia nel match valido per il girone C del campionato di serie C di calcio femminile.Iliycheva nasce a Parvomay, in Bulgaria, il 24 febbraio 2002. Cresciuta calcisticamente nel Puldin Plovdiv, maglia con cui vince svariati titoli a livello giovanile militandoci fino al 2018, cambia squadra per tre volte nelle ultime tre stagioni, vestendo le casacche di Sportika Blagoevgrad, Sindri Hofn (nel campionato islandese) e Lokomotiv Plovdiv. Il gran lavoro della squadra mercato rossoblu ha favorito l’accelerazione nella chiusura delle pratiche burocratiche, rendendo il nuovo acquisto disponibile fin da subito.«Non vedo l’ora di debuttare con questa maglia – queste le prime parole da giocatrice della Torres di Gergana Iliycheva – Arrivo in Italia consapevole delle difficoltà che affronterò nel misurarmi con un calcio così difficile. Ciò nonostante, sono molto fiduciosa, lavorando sodo riusciremo a toglierci delle soddisfazioni, magari raggiungendo la Serie B. Ho avuto modo di conoscere le compagne, la squadra è forte e il nostro staff, esperto e molto preparato, ci consentirà di rendere al meglio».Nella foto (di Elisa Boe): Gergana Iliycheva