Red 20:22 Scende dalla nave con pistola e coca: arrestato I finanzieri di Porto Torres hanno fermato un 43enne sbarcato dalla motonave proveniente da Genova, che portava con se 2grammi di cocaina, una pistola e il relativo munizionamento, perfettamente funzionante . Al termine del processo per direttissima, l’Autorità giudiziaria sassarese ha convalidato l’arresto e ha ne disposto la custodia cautelare in carcere



PORTO TORRES - I finanzieri di Porto Torres hanno fermato una persona sbarcata dalla motonave proveniente da Genova. Grazie alla segnalazione del giovane cane pastore tedesco Agon, un 43enne, già noto alle Forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 2grammi di cocaina. Durante la conseguente perquisizione personale, le Fiamme gialle hanno rinvenuto addosso all'uomo anche una pistola, con il relativo munizionamento, perfettamente funzionante.



I militari hanno provveduto al sequestro e tratto in arresto il 43enne per detenzione abusiva e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Al termine del processo per direttissima, l’Autorità giudiziaria sassarese ha convalidato l’arresto e ha ne disposto la custodia cautelare in carcere.