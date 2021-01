A.B. 21:16 Calcio femminile: la Torres inciampa sull´Aprilia Al “Peppino Sau” di Usini, la compagine sassarese subisce la seconda scofnitta in cinque gare del girone C del campionato di serie C nazionale. 2-3 il risultato in favore delle laziali







PRIMO TEMPO. La Torres parte bene e, dopo un destro a lato di Marenic, trova la via del gol con il sinistro da lontano di Redolfi che, dopo aver toccato palo e traversa, batte Castelrione per il vantaggio rossoblu al 10’. La parità viene ristabilita nove minuti dopo: incertezza difensiva delle padrone di casa, Ruotolo abbatte Padovan in area e Maiorca trasforma il conseguente calcio di rigore. Le sarde non si demoralizzano, prima Kapareli è protagonista di una bella iniziativa sulla linea di fondo, poi arriva il gol di Gomes, brava a battere sul primo palo per il 2-1. Ma, al 29’, Padovan approfitta di una dormita della retroguardia locale e insacca di testa il 2-2.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa, l’Aprilia passa subito e lo fa ancora su palla inattiva: corner da sinistra, la Torres non libera e Morlock trova la deviazione sottomisura, che consente alle ragazze di Colantuoni di portarsi in vantaggio per la prima volta nella gara. Da lì in poi, le rossoblu attaccano con poco raziocinio e costruiscono la palla gol migliore al 78’, quando Marenic si libera di Conti con il tunnel, crossa in mezzo, ma Ladu cicca la deviazione aerea. Le ospiti abbassano il ritmo, le sarde non riescono ad aumentare e sono costrette a incassare la prima sconfitta interna del loro campionato.



TORRES-APRILIA 2-3:

TORRES: Ruotolo, Tamburini (Iliycheva), Congia, Tumane, Redolfi; Lombardo, Borg, Kapareli, Marenic, Ladu, Gomes. Allenatore Salvatore Arca.

APRILIA: Castelrione, De Stradis, Morlock, Spagnuolo, Conti, Maiorca, Lauria, Di Federico, Melillo, Galluzzi, Padovan. Allenatore Luigi Colantuoni.

RETI: 10’ Redolfi, 19’ Maiorca (rig.), 22’ Gomes, 29’ Padovan, 8’st Morlock.



