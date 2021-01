Red 15:01 Fermenti in Comune a Tortolì I giovani devono essere protagonisti del rilancio del territorio. Il Comune ogliastrino ha aderito al bando dell´Anci finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche giovanili







