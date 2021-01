Cor 18:48 Eroina e marijuana: algherese nei guai Rinvenuti 5 grammi di eroina, 28 di marijuana e 40 ml di metadone, nonché due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle sostanze. L'intervento dei carabinieri



ALGHERO - Questa mattina, ad Alghero, nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio, il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri ha proceduto all’arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio un algherese di 43 anni. Le manette sono scattate perché, a seguito di una perquisizione personale e del suo domicilio, è stato trovato in possesso di 5 gr. di eroina, 28 gr. di marijuana e 40 ml. di metadone, nonché di due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle sostanze. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasportato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nella mattinata di martedì.