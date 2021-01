Red 14:06 Il generale Gargaro a Sassari Il comandante della Legione Carabinieri “Sardegna” ha visitato ieri il Comando Provinciale di Sassari. A pochi giorni dal suo insediamento, il generale ha voluto fare visita alla caserma di Via Rockefeller, per poi eseguire le visite istituzionali di rito







Nella foto: il generale Francesco Luigi Gargaro Commenti SASSARI - Il comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, generale di Brigata Francesco Luigi Gargaro, ha visitato ieri (martedì) il Comando Provinciale di Sassari. A pochi giorni dal suo insediamento, avvenuto l'8 gennaio, il generale ha voluto fare visita alla caserma di Via Rockefeller, per poi eseguire le visite istituzionali di rito: al prefetto, al presidente della Corte di Appello, all’avvocato generale, al presidente del Tribunale, al procuratore della Repubblica, al procuratore del Tribunale dei minori e al rettore dell’Università. Il comandante ha potuto così prendere cognizione del territorio e delle Istituzioni della provincia, proseguendo così il percorso di collaborazione da sempre in atto tra l’Arma e le varie realtà del Sassarese.Nella foto: il generale Francesco Luigi Gargaro