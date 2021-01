Red 9:25 Oristano: l´assessore incontra le società sportive Oggi pomeriggio, l´assessore comunale allo Sport Maria Bonaria Zedda riunirà in videoconferenza le associazione sportive cittadine per l´istituzione della commissione comunale del settore, affidamento della gestione del nuovo Palazzetto e i criteri per l´assegnazione dei contributi







«È un momento in cui ci sono tante altre iniziative in programma sulle quali il confronto è non solo utile, ma anche doveroso – continua Zedda - Dalla gestione del nuovo Palazzetto dello sport di Sa Rodia (che deve vedere le società prime protagoniste), ai criteri per l’assegnazione delle risorse che la Fondazione Sardegna ha concesso al Comune di Oristano per finanziare il sistema sportivo locale. Sono temi sui quali vogliamo sentire la voce dei principali attori del sistema sportivo cittadino. Proprio perché crediamo nell’utilità del confronto tra l’Istituzione comunale e chi pratica lo sport, vogliamo ricostituire la Commissione comunale. In molti Comuni e per alcuni anni anche a Oristano questo organismo che vede la diretta rappresentanza dei dirigenti e degli atleti è andato in disuso, ma la Commissione può essere un utile strumento di programmazione e condivisione delle politiche comunali. Con Oristano Città europea dello sport abbiamo acquisito un patrimonio di esperienza e collaborazione che vogliamo valorizzare e la Commissione comunale potrebbe essere un valido strumento per farlo».



All’assemblea, con il primo cittadino Lutzu e l’assessore Zedda, sono stati invitati anche il delegato provinciale del Coni e i componenti della Commissione consiliare competente per lo sport, si potrà partecipare accedendo alla piattaforma di videoconferenza “Zoom”, secondo le modalità comunicate direttamente alle società e disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Oristano.



