Alguer.itnotiziesassariSaluteAnimali › Anagrafe canina: calendario settembre
S.A. 18:09
Anagrafe canina: calendario settembre
Nelle prossime settimane il calendario interesserà i comuni di Bultei, Porto Torres, Tula, Alghero, Benetutti e Sassari. Tutte le date
Anagrafe canina: calendario settembre

SASSARI – Dopo la pausa di agosto, riprende l'attività dell'anagrafe canina garantita nel Nord ovest della Sardegna dai veterinari della Asl n.1 di Sassari. Nelle prossime settimane il calendario interesserà i comuni di Bultei, Porto Torres, Tula, Alghero, Benetutti e Sassari. L'Azienda socio sanitaria ricorda l'obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l'animale al registro dell'anagrafe canina e anche l'obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell'animale. Il Servizio Randagismo e anagrafe animali da compagnia zona Nord ricorda che i proprietari di cani possono iscrivere il proprio animale in anagrafe a partire dal decimo giorno dalla nascita.

Per il territorio della provincia di Sassari eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, possono essere segnalati al Servizio della Asl di
Sassari, presso la struttura di San Camillo a Sassari; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 079/2062229 o all'indirizzo mail anagrafecanina.zonanord@aslsassari.it ; ma anche ai Comuni (abilitati alla registrazione) e ai Veterinari libero professionisti autorizzati. Cosa fare per iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina della Asl di Sassari. Il proprietario deve rivolgersi: al Servizio Anagrafe canina e Randagismo della Asl, a pagamento da un medico Veterinario libero professionista, accreditato dalla Asl.

Appuntamenti del mese di settembre 2025
Si ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio
è necessario prenotare l'intervento nel proprio Comune di residenza o
comune vicini (il recapito telefonico da contattare viene inserito tra
parentesi al fianco del Comune). Si ricorda che i cani devono esser
tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola.
08.09.2025 – Nel comune di Bultei (ore 10.00 – 12.00) (0794928328)
(vigilanza@comune.bultei.ss.it)
15.09.2025 – Nel comune di Porto Torres (ore 09.30 – 11.30)
(07950087700) (compbarrportotorres@gmail.com )
18.09.2025 – Nel comune di Tula (ore 10.00 – 12.00) (3493168971)
(dasaraluigi@comune.tula.ss.it )
22.09.2025 – Nel comune di Alghero (ore 09.30 – 11.30) (0799978672)
(g.mariano@comune.alghero.ss.it )
26.09.2025 – Nel comune di Benetutti(ore 09.30 – 11.30) (3402244648)
(vigile.zingaro@comune.benetutti.ss.it )
30.09.2025 – Nel comune di Sassari (ore 09.00 – 11.00) (079279630)
(anna.pilo@comune.sassari.it )
Informazioni sul calendario dell'anagrafe canina possono essere fornite
anche da ciascun Comune.
