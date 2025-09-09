Alguer.it
Da Insulae Lab Jazz al tramonto del Balaguer
S.A. 17:46
Da Insulae Lab Jazz al tramonto del Balaguer
Venerdì 12 e domenica 14 settembre, Pierpaolo Vacca, Giacomo Vardeu, Totore Chessa e Mariantonietta Bosu saliranno prima sul palco dell’A-Mare Beach Club di Alghero e appena due giorni dopo su quello di Semestene
Da Insulae Lab Jazz al tramonto del Balaguer

ALGHERO - ORG.NET è produzione originale griffata Insulae Lab: venerdì 12 settembre e domenica 14 settembre - dopo i clamorosi successi raccolti e l'exploit all'ultimo Time in Jazz - l’insieme che compone questa magia sonora carica di energia salirà prima sul palco dell’A-Mare Beach Club di Alghero - alle ore 19 in via S. Josemaria Escrivà de Balaguer - e appena due giorni dopo su quello di Semestene (ore 20.30 piazzale della chiesa di San Giorgio), per regalare alla platea una trama fatta di intrecci di talento, improvvisazione, tradizione e innovazione tessuti ad arte da da Pierpaolo Vacca, dal giovanissimo Giacomo Vardeu, da Totore Chessa e da Mariantonietta Bosu, una preziosa nota rosa in questo quartetto d’assi dell’organetto.

Ad andare in scena sarà uno spettacolo capace di creare un’atmosfera unica intrisa di festa e tradizione, occasione speciale per ritrovarsi insieme attorno alla musica grazie a melodie e ritmi che abbracciano ormai l’universo globale della musica ma sanno forte di Sardegna, rendendo tutto ancora più denso, autentico e magico. Uno straordinario poker di artisti, ognuno/a dei quali ha storie organettistiche differenti per repertorio, età, geografia e genere, connesse però tra loro dal tema dell’improvvisazione che rende il tutto originale e visionario, senza mai dimenticare un pizzico di innovazione e la contaminazione che stimola e caratterizza. ORG.NET - uno dei progetti lavorati fra i graniti di Berchidda grazie al talento dei protagonisti e all’intuizione del direttore artistico del progetto Paolo Fresu - è punto di incontro fra generazioni che si confrontano, che indagano sul significato odierno della musica popolare italiana e sulla possibilità di espandere le potenzialità dello strumento al di là del tempo che scorre e del mutare dei gusti e delle generazioni fronte palco.

Nella foto: Mariantonietta Bosu
10 settembre
Nuovo corso agente di commercio: iscrizioni
10 settembre
Anagrafe canina: calendario settembre
10 settembre
Auto bloccate e case allagate al Lido



