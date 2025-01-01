Alguer.it
S.A. 16:37
Nuovo corso agente di commercio: iscrizioni
Aperte e in fase di completamento le iscrizioni al corso che si terrà a fine settembre nella sede di Sassari. Iscrizioni alla Confcommercio
Nuovo corso agente di commercio: iscrizioni

SASSARI - Sono ancora aperte e in fase di completamento le iscrizioni al corso di formazione abilitante, a numero chiuso, finalizzato all’esercizio dell’attività di “Agente e rappresentante di commercio”, riconosciuto ed autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il corso, il cui avvio è previsto entro la fine del mese di settembre, si terrà a Sassari, presso la sede della  Confcommercio , ma, al fine di agevolare la partecipazione degli allievi che risiedono in altri centri del territorio, potrà essere parzialmente gestito  anche in FAD (formazione a distanza) – modalità sincrona, nei limiti consentiti dalle disposizioni cogenti applicabili. L’attività didattica – affidata a docenti altamente qualificati - sarà curata da  Performa Sardegna , l’Academy dell’Organizzazione Datoriale, e si svolgerà normalmente in orario serale, per quattro giorni alla settimana, in modo tale da agevolare la partecipazione di quanti – sia disoccupati che occupati - sono impegnati con il
lavoro o lo studio.

Trattandosi di un’attività a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno accolte
esclusivamente tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino
all’esaurimento dei posti disponibili. L’intervento formativo, realizzato in regime di autofinanziamento ed autorizzato dall’ Assessorato Regionale del Lavoro ha una durata complessiva di novanta ore e consente agli allievi in regola con le norme di frequenza di ottenere, previo superamento delle prescritte prove finali d’esame, l’abilitazione obbligatoria necessaria per regolarizzare la posizione professionale presso la Camera di Commercio ed esercitare liberamente l’attività. Quella dell’Agente e Rappresentante di Commercio è una professione moderna, molto apprezzata e qualificata, che, oltre al talento ed alle attitudini personali, richiede grandi capacità organizzative, predisposizione ed attenzione per i rapporti umani, solide competenze, spirito imprenditoriale, cultura del mercato e del cliente.

Si tratta, infatti, di un’attività imprenditoriale che, rivestendo un ruolo fondamentale all’interno del
tessuto economico, si è saputa evolvere nel tempo e continua ad essere molto richiesta in campi e settori merceologici estremamente diversificati: food and beverage, horeca, prodotti per la casa e per la cura della persona, arredamento, artigianato, oggetti preziosi, edilizia, meccanica, prodotti veterinari ed altri articoli per animali, informazione medico-scientifica, farmaceutica e presidi medico-chirurgici, automotive, ricambi ed accessori, bricolage, agricoltura e giardinaggio, articoli sportivi, editoria, cancelleria, informatica, elettronica, energia, telefonia, hobbistica, sicurezza, pubblicità, servizi vari alle imprese ed alle persone, ecc.. Il corso potrà essere seguito proficuamente, non solo da disoccupati e inoccupati che aspirano ad acquisire regolari mandati di agenzia e rappresentanza commerciale, ma anche da coloro che operano nel settore in maniera discontinua od occasionale – come tanti procacciatori d’affari – e desiderano regolarizzare la loro posizione lavorativa, nel rispetto delle norme in vigore, per poter ottenere. oltre a tutti i benefici di legge, incarichi stabili, conferiti da una o più ditte preponenti, con regolare inquadramento Enasarco.
Trattandosi di un corso a numero chiuso, gli interessati sono invitati a contattare, il prima possibile,
gli uffici di Performa Sardegna ai numeri 079.2599528 - 079.2599513 oppure, via mail,
all’indirizzo  info@performasardegna.it . Ulteriori informazioni e contatti presso le sedi territoriali della Confcommercio: 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.951867 (Alghero), 079.630539 (Tempio Pausania).
