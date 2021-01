Cor 11:47 Alghero chiude il 2020 con 530mila passeggeri Un dato da far tremare i polsi, che riporta lo scalo nel vecchio millennio. All´origine di tutto la pandemia che ha fatto sprofondare l´intero sistema aeroportuale







A dicembre hanno viaggiato su Alghero 16.630 passeggeri (-77,8% rispetto allo stesso mese del 2019), su Olbia 15.937 (-73,4%) e a Cagliari-Elmas 66.074 (-77,7%). Difficile capire come le differenti società di gestione programmeranno la ripresa, quel che pare certa è la pesante crisi a cui sono andate incontro tutte le società di servizi collegate con gli scali. Commenti ALGHERO - L'aeroporto di Alghero chiude il 2020 con 536.716 passeggeri movimentati, pari al -61,4% rispetto al 2019. Un dato che riporta lo scalo Riviera del Corallo sui livelli del 1999. All'origine di tutto la pandemia che ha fatto sprofondare l'intero sistema aeroportuale.In termini percentuali non vanno meglio gli altri due scali sardi: Cagliari si ferma a 1.767.890 transiti (-61,4%) e il Costa Smeralda di Olbia chiude il 2020 con 1.023.964 (-65%). Pessimo anche il report di Assaeroporti per l'ultimo mese dell'anno.A dicembre hanno viaggiato su Alghero 16.630 passeggeri (-77,8% rispetto allo stesso mese del 2019), su Olbia 15.937 (-73,4%) e a Cagliari-Elmas 66.074 (-77,7%). Difficile capire come le differenti società di gestione programmeranno la ripresa, quel che pare certa è la pesante crisi a cui sono andate incontro tutte le società di servizi collegate con gli scali.