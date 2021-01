Red 7:12

Esportatore autorizzato: concessioni triplicate nel 2020

L´anno scorso, gli Uffici dell´Agenzia del Demanio e dei monopoli della DT VI–Toscana, Sardegna e Umbria hanno riconosciuto lo status di esportatore autorizzato a 278 imprese, con un incremento del 165percento rispetto all’anno precedente, nel quale erano state concesse 105 autorizzazioni

Commenti

CAGLIARI - Gli Uffici dell'Agenzia del Demanio e dei monopoli della DT VI–Toscana, Sardegna e Umbria hanno riconosciuto nel 2020 lo status di esportatore autorizzato a 278 imprese, con un incremento del 165percento rispetto all’anno precedente, nel quale erano state concesse 105 autorizzazioni. Questo riconoscimento consente all’operatore di attestare, in autonomia e nella propria azienda, l’origine preferenziale dei beni direttamente in fattura, indipendentemente dal valore della fornitura. Il beneficio dello status di esportatore autorizzato va ad aggiungersi alle semplificazioni derivanti dall’autorizzazione al “luogo approvato” che consentono di effettuare “dogana a chilometro zero” nella propria sede, permettendo la consegna al vettore della merce già sdoganata per l’esportazione.