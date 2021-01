Red 15:22 Sotocarbo: interrogazione del Pd «Il presidente Solinas e la sua Giunta si attivino con urgenza per concludere la vertenza per il rilancio della Sotocarbo». A chiederlo, attraverso un’interrogazione urgente, sono i consiglieri del Partito democratico







Al centro dell’interrogazione, tra le diverse questioni, viene posta la necessità di completare i procedimenti per la nomina di un componente del Cda, indispensabile per lo svolgimento ottimale delle attività, resasi necessaria a seguito delle dimissioni del presidente, nomina che risulta effettuata con la delibera del 4 dicembre 2020, ma ancora non ufficializzata. «Nei diversi incontri tenutesi tra i lavoratori, le rappresentanze sindacali di settore, sono stati presi impegni precisi da parte del presidente Solinas e dalla sua Giunta - dichiara Ganau – Occorre quindi, dare corso a questi impegni in tempi rapidissimi, non si può più attendere, a rischio c’è la sopravvivenza di un’eccellenza della Sardegna nel campo dello sviluppo di progetti di ricerca scientifica».



«Inoltre, ogni ulteriore ritardo mette a rischio i progetti in corso finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei. Infine, chiediamo che, per l'importanza che riveste la Sotacarbo, la Giunta regionale approvi con la massima priorità, una delibera per l'incremento della quota di partecipazione dall'attuale del 50 al 51percento, in modo tale, – conclude il capogruppo Dem - da poter garantire il fondo di dotazione necessario per il proseguo delle attività del centro ricerche, senza alcuna interruzione».