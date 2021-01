Red 12:33 Alfonso Polverino è il nuovo questore di Nuoro Il 56enne, già apprezzato in città alla fine degli Anni Ottanta come vice capo della Squadra Mobile e come dirigente del Nucleo Prevenzione crimine Sardegna, da lunedì prenderà il posto di Massimo Colucci, andato in pensione



NUORO – Da lunedì 1 febbraio, Nuoro avrà un nuovo questore. E' il 56enne Alfonso Polverino, che prenderà il posto del 62enne Massimo Colucci, andato in pensione.



Per Polverino è un ritorno, visto che proprio qui, nel 1989, fu prima vice capo della Squadra Mobile e poi dirigente del Nucleo Prevenzione crimine Sardegna. Napoletano, classe 1984, laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II nel 1987, tre anni dopo ha ottenuto l'abilitazione alla professione forense e ha superato anche il concorso per viceconsigliere di Prefettura.



Dopo l'esperienza nuorese, dal 1992 è stato trasferito a Firenze ha diritto il Nucleo prevenzione crimine Toscana, a Firenze. Intensa l'attività in Sardegna, dove, dal 2007 al 2016, ha diretto la Digos a Cagliari. Nel 2018, è diventato vicequestore vicario della Questura cagliaritana



Nella foto: il nuovo questore Alfonso Polverino