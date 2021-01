Red 23:27 Bosa: un delfino nel Fiume Temo L’esemplare (molto probabilmente un delfino tursiope adulto di sesso maschile) non si trovava in difficoltà, ma era intento a procacciarsi cibo e palesava un buono stato di salute, vista la sua livrea e i salti che faceva







Si presume che la quasi totale assenza di traffico marittimo da diporto in questi giorni, a causa dei divieti imposti dalle norme anti-contagio da covid-19, abbiano fatto sì che il cetaceo si sia spinto in un luogo che di solito non è portato a frequentare. Dopo un’ora di monitoraggio, il delfino ha lentamente preso il largo nuotando con regolarità fino alla diga foranea e prendendo il largo. Commenti BOSA –Dopo un iniziale allarme si è conclusa a lieto fine la storia di un delfino apparentemente disorientato che, questa mattina (venerdì), ha tenuto con il fiato sospeso la Guardia costiera di Bosa. Nelle prime ore del mattino il primo allarme: segnalata la presenza di un delfino nel Fiume Temo.Pronto l'intervento degli uomini della Guardia costiera di Bosa, guidati dal tenente di Vascello Fabrizio Frascella, che hanno iniziato a monitorare l’esemplare (molto probabilmente un delfino tursiope adulto di sesso maschile), rendendosi ben presto conto che non si trovava in difficoltà, ma era intento a procacciarsi cibo e palesava un buono stato di salute, vista la sua livrea e i salti che faceva.Si presume che la quasi totale assenza di traffico marittimo da diporto in questi giorni, a causa dei divieti imposti dalle norme anti-contagio da covid-19, abbiano fatto sì che il cetaceo si sia spinto in un luogo che di solito non è portato a frequentare. Dopo un’ora di monitoraggio, il delfino ha lentamente preso il largo nuotando con regolarità fino alla diga foranea e prendendo il largo.