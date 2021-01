Red 9:20 Ossi: riparte Servizio di Igiene e sanità pubblica «Ci siamo impegnati per mantenere la promessa fatta qualche tempo fa», dichiara il commissario straordinario dell´Ares Ats Massimo Temussi







Questi servizi saranno erogati nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid-19 sul distanziamento interpersonale e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione. «Ci siamo impegnati per mantenere la promessa fatta qualche tempo fa - spiega il commissario straordinario di Ares Ats Massimo Temussi -. La riapertura della sede territoriale di Ossi si aggiunge alle altre attività predisposte da Ares-Ats, Dipartimento di Prevenzione zona nord e Asl Sassari sul potenziamento dell’assistenza territoriale».



Per prenotare un appuntamento o per avere informazioni sulle attività è possibile telefonare al numero 079/348550 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13:30) o inviare una e-mail all'indirizzo web igienepubblica.ossi@atssardegna.it. L’ambulatorio di Ossi sarà il punto di riferimento per i cittadini dell’Unione dei Comuni del Coros. «Siamo soddisfatti per la riapertura dell'ambulatorio, un importante servizio per la nostra comunità e per quelle del territorio - aggiunge il vicesindaco del Comune di Ossi Maria Laura Cossu - Il mantenimento di questo servizio garantisce il benessere di tutti i cittadini, in particolare delle fasce socialmente più deboli in un momento difficile e complesso a causa della pandemia».



