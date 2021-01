Antonio Burruni 16:10 CalcioLive: Cagliari-Sassuolo 0-0 al 54' In avvio del girone di ritorno del campionato di serie A, i rossoblu ospitano sul manto erboso della Sardegna arena i neroverdi emiliani. Servono punti per migliorare una classifica che vede la compagine isolana in piena zona retrocessione







PRIMO TEMPO. Al minuto 8, una conclusione di Joao Pedro da fuori è rimpallata dalla difesa ospite, palla a Marin, che salta Consigli e deposita in rete, ma tutto è vanificato dalla bandierina del assistente: si resta sullo 0-0. Al 14', su azione d'angolo, il colpo di testa di Locatelli chiama Cragno alla deviazione oltre la traversa. Quattro minuti dopo è Joao Pedro a chiamare Consigli alla deviazione in corner. Sul ribaltamento di fronte, Marin spende un giallo per fermare la ripartenza ospite. Al 22', Joao Pedro tocca per Simeone, che ci prova da fuori: palla deviata in angolo. Sulla battuta, testa di Ceppitelli, Marlon salva di testa nei pressi della linea, poi Nainggolan calcia sul fondo. Al 27', Deiola sbaglia un passaggio e aziona il contropiede del Sassuolo, che porta Djuricic in area, che controlla bene, ma calcia fuori il suo diagonale di destro. Otto minuti dopo, traversone dalla sinistra, arriva Djuricic di testa, che schiaccia e chiama Cragno alla deviazione in angolo. Sul corner, testa di Muldur e palla fuori. Al 39', azione prolungata del Cagliari, palla a Nainggolan, che centra il palo alla sinistra dell'immobile Consigli. Un minuto dopo, su punizione dalla tre quarti, Godin si inserisce di testa, ma la palla è facile tra le braccia del portiere. Si va al riposo senza recupero: 0-0 all'intervallo.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo le stesse formazioni che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 48', corner del Sassuolo, Cragno esce di pugno, palla a Djuuricic, che da fuori area non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo, ci prova Deiola, ma Consigli blocca in due tempi. Al 51', ammonito Nainggolan, per un fallo su Djuricic. Due minuti dopo, Boga danza sulla linea di fondo e mette in mezzo per il colpo di testa di Traore, con Cragno che fa un miracolo.



CAGLIARI-SASSUOLO 0-0:

CAGLIARI: Cragno, Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis, Marin, Oliva, Deiola, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. (In panchina Vicario, Aresti, Carboni, Calabresi, Walukiewicz, Tripaldelli, Tramoni, Pereiro, Sottil, Pavoletti, Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO: Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Obiang, Locatelli, Traore, Djuricic, Boga, Caputo. (In panchina Pegolo, Kyriakopoulos, Ayhan, Toljan, Magnanelli, Schiappacasse, Oddei, Haraslin, Lopez, Defrel, Raspadori). Allenatore Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.



Nella foto: Alessandro Deiola, subito titolare Commenti CAGLIARI - In avvio del girone di ritorno del campionato di serie A, il Cagliari ospita sul manto erboso della Sardegna arena il Sassuolo. Servono punti per migliorare una classifica che vede la compagine rossoblu in piena zona retrocessione. Dirige l'incontro il signor Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo di Foggia e Alessio Berti di Prato. Il quarto uomo è Valerio Marini della sezione arbitrale Roma1, mentre al Var ci sono Paolo Mazzoleni di Bergamo e Ciro Carbone di Napoli.Al minuto 8, una conclusione di Joao Pedro da fuori è rimpallata dalla difesa ospite, palla a Marin, che salta Consigli e deposita in rete, ma tutto è vanificato dalla bandierina del assistente: si resta sullo 0-0. Al 14', su azione d'angolo, il colpo di testa di Locatelli chiama Cragno alla deviazione oltre la traversa. Quattro minuti dopo è Joao Pedro a chiamare Consigli alla deviazione in corner. Sul ribaltamento di fronte, Marin spende un giallo per fermare la ripartenza ospite. Al 22', Joao Pedro tocca per Simeone, che ci prova da fuori: palla deviata in angolo. Sulla battuta, testa di Ceppitelli, Marlon salva di testa nei pressi della linea, poi Nainggolan calcia sul fondo. Al 27', Deiola sbaglia un passaggio e aziona il contropiede del Sassuolo, che porta Djuricic in area, che controlla bene, ma calcia fuori il suo diagonale di destro. Otto minuti dopo, traversone dalla sinistra, arriva Djuricic di testa, che schiaccia e chiama Cragno alla deviazione in angolo. Sul corner, testa di Muldur e palla fuori. Al 39', azione prolungata del Cagliari, palla a Nainggolan, che centra il palo alla sinistra dell'immobile Consigli. Un minuto dopo, su punizione dalla tre quarti, Godin si inserisce di testa, ma la palla è facile tra le braccia del portiere. Si va al riposo senza recupero: 0-0 all'intervallo.Le due squadre tornano in campo riproponendo le stesse formazioni che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 48', corner del Sassuolo, Cragno esce di pugno, palla a Djuuricic, che da fuori area non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo, ci prova Deiola, ma Consigli blocca in due tempi. Al 51', ammonito Nainggolan, per un fallo su Djuricic. Due minuti dopo, Boga danza sulla linea di fondo e mette in mezzo per il colpo di testa di Traore, con Cragno che fa un miracolo.CAGLIARI: Cragno, Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis, Marin, Oliva, Deiola, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. (In panchina Vicario, Aresti, Carboni, Calabresi, Walukiewicz, Tripaldelli, Tramoni, Pereiro, Sottil, Pavoletti, Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.SASSUOLO: Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Obiang, Locatelli, Traore, Djuricic, Boga, Caputo. (In panchina Pegolo, Kyriakopoulos, Ayhan, Toljan, Magnanelli, Schiappacasse, Oddei, Haraslin, Lopez, Defrel, Raspadori). Allenatore Roberto De Zerbi.ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.Nella foto: Alessandro Deiola, subito titolare