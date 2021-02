Red 13:03 Concessioni attività all´aperto: proroga a Cagliari Prorogate fino a giovedì 29 luglio le concessioni dei pubblici esercizi per attività di ristoro all´aperto. L´avviso, a firma del dirigente del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo sulla base delle norme nazionali che hanno prorogato la cessazione dello stato di emergenza sanitaria







Il dirigente comunale del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo ha preso atto di quanto stabilito dalla legge e ha previsto che sono prorogate di diritto, senza bisogno di specifica istanza, tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo nell'anno 2020, secondo il procedimento ordinario (rinnovi o nuove concessioni) in scadenza al 31 dicembre 2020; sono prorogate di diritto, senza bisogno di specifica istanza, tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Servizio nel 2020, secondo il procedimento in emergenza Covid-19 in scadenza al 31 dicembre; le nuove istanze di concessione, valide per il 2021, ma diverse da quelle prorogate per legge, seguono le norme del Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali. E ancora, fino al 31 marzo, è possibile presentare istanze di nuove concessioni alle quali si applica la procedura semplificata per l'emergenza Covid-19 e che saranno evase in ordine di presentazione e con l'applicazione delle norme del Regolamento indicato al punto 4.



Ha anche ricordato che il 31 dicembre 2020 è scaduta l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 24bis del Regolamento indicato al punto 4. Infine, le concessioni eventualmente già rilasciate per l'anno 2021, nel caso in cui entrino in conflitto con le concessioni prorogate per legge, sono sospese fino alla data di scadenza di queste ultime. Commenti CAGLIARI - Tutte le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono automaticamente prorogate fino a giovedì 29 luglio, con l'impegno che lo spazio avuto in concessione mantenga le condizioni per essere utilizzato in sicurezza. Ad annunciarlo, in base alle leggi vigenti, che prorogano automaticamente per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, temporaneamente fissata a venerdì 30 aprile.Il dirigente comunale del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo ha preso atto di quanto stabilito dalla legge e ha previsto che sono prorogate di diritto, senza bisogno di specifica istanza, tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo nell'anno 2020, secondo il procedimento ordinario (rinnovi o nuove concessioni) in scadenza al 31 dicembre 2020; sono prorogate di diritto, senza bisogno di specifica istanza, tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Servizio nel 2020, secondo il procedimento in emergenza Covid-19 in scadenza al 31 dicembre; le nuove istanze di concessione, valide per il 2021, ma diverse da quelle prorogate per legge, seguono le norme del Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali. E ancora, fino al 31 marzo, è possibile presentare istanze di nuove concessioni alle quali si applica la procedura semplificata per l'emergenza Covid-19 e che saranno evase in ordine di presentazione e con l'applicazione delle norme del Regolamento indicato al punto 4.Ha anche ricordato che il 31 dicembre 2020 è scaduta l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 24bis del Regolamento indicato al punto 4. Infine, le concessioni eventualmente già rilasciate per l'anno 2021, nel caso in cui entrino in conflitto con le concessioni prorogate per legge, sono sospese fino alla data di scadenza di queste ultime.