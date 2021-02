Red 14:06 Imprenditorialità femminile, nord Sardegna in crescita L´Ufficio studi della Camera di commercio di Sassari indica una crescita del +0,7percento delle aziende “in rosa” sul territorio. Dopo due anni in calo, il dato cresce e si assesta su 33.474 attività







«L'imprenditoria femminile è uno dei settori strategici da promuovere per lo sviluppo del territorio. Un’azione che l’ente camerale porta avanti con impegno e costanza, ottenendo ottimi risultati - è il commento della vicepresidente della Camera di commercio di Sassari Maria Amelia Lai - su diversi fronti: dalla formazione, alla consulenza, passando per l’affiancamento e l'aggiornamento delle donne che fanno impresa. Gli atti camerali hanno puntato sulla sensibilizzazione culturale per far comprendere il valore, anche sociale, dell'impresa femminile oltre a costanti azioni di assistenza tecnica alle imprenditrici per aiutarle nei loro percorsi».



E il nord Sardegna dimostra di essere una terra di imprenditrici con le sue 10.700 “imprese rosa”, dove trovano spazio per il 27percento le attività del commercio, il 20percento in agricoltura, il 13percento nel settore alloggio e ristorazione, 9percento dedicate ai servizi alla persona e il 6percento attivo nel comparto delle costruzioni. Un elemento quest'ultimo, che caratterizza ancor di più la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali del territorio. «Le qualità delle nostre imprenditrici non le raccontano solo i numeri, importantissimi peraltro per analizzare la portata del fenomeno sottolinea in conclusione Lai - ma le storie di ogni giorno, fatte di volontà, abnegazione e sacrifici. Soprattutto in periodo difficoltoso come questo. Le nostre donne che fanno impresa, dimostrano che si può tenere e ripartire. Ed è questo un segnale che dobbiamo cogliere ed amplificare con le nostre azioni a beneficio del sistema economico del territorio».



