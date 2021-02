Red 10:36 Auto nel burrone: tre giovani in Codice rosso L´incidente è avvenuto ieri sera, in Viale Europa, a Cagliari. Il 19enne conducente è stato accompagnato all´Ospedale Brotzu, mentre i due passeggeri sono stati ricoverati al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato



CAGLIARI – Pauroso incidente, ieri sera (lunedì), in Viale Europa, a Cagliari. Un'Alfa Romeo Mito, con tre 19enni a bordo, mentre percorreva la zona di Monte Urpinu, è finita in un burrone.



Dopo aver carambolato prima contro il marciapiede e poi contro il guard rail, ha finito la sua corsa nell'area cani sottostante. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale.



Sul posto anche il personale medico del 118, che ha trasportato i tre giovani, in codice rosso. Il conducente è stato accompagnato in gravi condizioni all'Ospedale “Brotzu” di Cagliari, mentre i due passeggeri sono stati ricoverati al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato.