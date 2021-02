Red 8:21 Premiati i ricercatori UniCa Un team di ricercatori dell´Università degli studi di Cagliari è stato premiato dalla prestigiosa rivista internazionale del settore scientifico delle misure elettriche ed elettroniche “Ieee transactions on instrumentation and measurement”







I membri del Gruppo Misure, Paolo Castello, Carlo Muscas, Paolo Attilio Pegoraro e Sara Sulis, sono ben posizionati anche nella classifica “Top 70 most-cited articles published in the past seven years“ con tre articoli, di cui uno nella Top 10. I risultati premiano il lavoro di tutto il gruppo scientifico, che ha raggiunto questi importanti traguardi nei diversi settori attraverso parametri come il numero di citazioni, numero di revisioni, numero di paper pubblicati.



Il gruppo ha una pluridecennale esperienza nella definizione, progettazione, implementazione e caratterizzazione di dispositivi e sistemi di misura. Le misure per le Smart grid, la sincronizzazione in sistemi distribuiti e la Power quality sono tra le tematiche principali, sviluppate anche in progetti di ricerca e trasferimento tecnologico finanziati da istituzioni pubbliche (Miur, Regione autonoma della Sardegna, ecc.) e organizzazioni private. Tra le altre, è importante citare la collaborazione con Terna per l’impiego e la caratterizzazione delle unità di misura fasoriali (Pmu). Collaborazioni internazionali sono attive anche con le Università di Aachen, Liverpool, Berkeley e South Carolina e all’interno della collaborazione DarkSide dedicato al rilevamento della materia oscura.



Nella foto: Carlo Muscas, Paolo Attilio Pegoraro e Sara Sulis Commenti CAGLIARI - Il gruppo di ricerca di Misure elettriche ed elettroniche dell’Università degli studi di Cagliari si è posizionato brillantemente in tutte le classifiche della prestigiosa rivista internazionale “Ieee transactions on instrumentation and measurement” che, in occasione dei suoi settant’anni, ha voluto premiare i suoi migliori autori. La rivista è la più importante del settore scientifico delle misure elettriche ed elettroniche e punto di riferimento internazionale per altri settori scientifici. In particolare, Carlo Muscas compare nella top 10 della classifica “Top 70 most-published authors of all time” nella quale rientra anche Paolo Attilio Pegoraro. Entrambi sono presenti anche nella top 10 della classifica “Top 70 most-published authors in the past 7 years”, nella quale rientra anche Sara Sulis.I membri del Gruppo Misure, Paolo Castello, Carlo Muscas, Paolo Attilio Pegoraro e Sara Sulis, sono ben posizionati anche nella classifica “Top 70 most-cited articles published in the past seven years“ con tre articoli, di cui uno nella Top 10. I risultati premiano il lavoro di tutto il gruppo scientifico, che ha raggiunto questi importanti traguardi nei diversi settori attraverso parametri come il numero di citazioni, numero di revisioni, numero di paper pubblicati.Il gruppo ha una pluridecennale esperienza nella definizione, progettazione, implementazione e caratterizzazione di dispositivi e sistemi di misura. Le misure per le Smart grid, la sincronizzazione in sistemi distribuiti e la Power quality sono tra le tematiche principali, sviluppate anche in progetti di ricerca e trasferimento tecnologico finanziati da istituzioni pubbliche (Miur, Regione autonoma della Sardegna, ecc.) e organizzazioni private. Tra le altre, è importante citare la collaborazione con Terna per l’impiego e la caratterizzazione delle unità di misura fasoriali (Pmu). Collaborazioni internazionali sono attive anche con le Università di Aachen, Liverpool, Berkeley e South Carolina e all’interno della collaborazione DarkSide dedicato al rilevamento della materia oscura.Nella foto: Carlo Muscas, Paolo Attilio Pegoraro e Sara Sulis