Red 22:09 Spacciava in casa: minorenne arrestato a La Maddalena



LA MADDALENA – I Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno colto in flagranza di reato un 17enne. Era da diversi giorni che i militari tenevano d'occhio l'abitazione del giovane, meta di un frequente viavai di persone.



Hanno così deciso di intervenire, effettuando una perquisizione domiciliare, che ha portato a trovare, nella dispensa della cucina, due buste termo-sigillate contenenti marijuana, per un peso complessivo di 293grammi, oltre al materiale per il confezionamento e a 640euro in contanti, ritenuto provento dell'illecita attività. La Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Sassari ha disposto l'accompagnamento del 17enne, già noto alle Forze dell'ordine, nel Centro di prima accoglienza di Sassari-Bancali, in attesa dell'udienza di convalida.