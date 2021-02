Cor 11:05 Girepam: conoscenza e fruizione del Parco Lo studio realizzato dall’Arpa intitolato “Individuazione e mappatura dei Servizi Ecosistemici nei siti pilota del Parco Nazionale dell´Asinara e del Parco Regionale di Porto Conte”. Diversi gli spunti interessanti sulla fruizione e conoscenza dell´area di riserva del Comune di Alghero







L’indagine è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario che mirasse all'identificazione dei servizi ecosistemici percepiti dalle comunità locali, in particolare la comunità delle borgate circostanti il Parco, e dei fruitori del territorio quali i turisti. Per servizi ecosistemici sono da intendere i benefici diretti e indiretti che l'uomo trae dalla natura: dalla produzione di cibo, alle funzioni di regolazione degli ecosistemi nella depurazione dell’aria, dell’acqua, dell’assorbimento di anidride carbonica, per citare i più noti.



Ma anche servizi culturali, legati al godimento estetico (paesaggio, panorami), di ispirazione artistica, identità locale, interesse scientifico. Quest'ultimo valore risulta tra i valori del territorio del Parco come tra quelli maggiormente riconosciuti. L'interesse scientifico legato al territorio in senso lato è anche alla base di numerose attività di educazione ambientale e fruizione turistica dei luoghi del Parco Regionale Naturale di Porto Conte, importanti per l'economia locale. Il questionario rivolto ai turisti ha consentito invece di differenziare per fasce d’età la fruizione di specifici “servizi ecosistemici", soprattutto culturali, di tipo ricreativo.



Le spiagge sono apprezzate per tutti i target anagrafici individuati, mentre si è potuto evidenziare come i giovani preferiscono l'esplorazione e frequentazione di luoghi panoramici, mentre gli over 35 prediligono nell'offerta turistica i “boat tours”; i percorsi outdoor sono scelti invece soprattutto dagli over 65. I risultati forniscono un positivo feedback sulle attività di comunicazione dei valori territoriali come già missione dell’Ente Parco; tuttavia offrono nuovi spunti per il rafforzamento delle strategie di comunicazione dei servizi ecosistemici, condivisione di una visione di territorio e gestione delle risorse naturali con l'identità culturale della comunità delle borgate. Commenti ALGHERO - L'Arpa Sardegna ha coordinato e svolto, in collaborazione con l’Assessorato difesa dell’ambiente della Regione, un’attività di individuazione e mappatura dei Servizi Ecosistemici, con azioni finalizzate alla costruzione della conoscenza che hanno riguardato il territorio del Parco Nazionale dell'Asinara e Parco naturale regionale di Porto Conte. Dallo studio emerge l’impegno di promozione dell'area di riserva da parte dell'Ente Parco. Il report rileva una buona conoscenza, da parte delle popolazioni locali, del “Marchio” del Parco e per le aree confinanti.L’indagine è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario che mirasse all'identificazione dei servizi ecosistemici percepiti dalle comunità locali, in particolare la comunità delle borgate circostanti il Parco, e dei fruitori del territorio quali i turisti. Per servizi ecosistemici sono da intendere i benefici diretti e indiretti che l'uomo trae dalla natura: dalla produzione di cibo, alle funzioni di regolazione degli ecosistemi nella depurazione dell’aria, dell’acqua, dell’assorbimento di anidride carbonica, per citare i più noti.Ma anche servizi culturali, legati al godimento estetico (paesaggio, panorami), di ispirazione artistica, identità locale, interesse scientifico. Quest'ultimo valore risulta tra i valori del territorio del Parco come tra quelli maggiormente riconosciuti. L'interesse scientifico legato al territorio in senso lato è anche alla base di numerose attività di educazione ambientale e fruizione turistica dei luoghi del Parco Regionale Naturale di Porto Conte, importanti per l'economia locale. Il questionario rivolto ai turisti ha consentito invece di differenziare per fasce d’età la fruizione di specifici “servizi ecosistemici", soprattutto culturali, di tipo ricreativo.Le spiagge sono apprezzate per tutti i target anagrafici individuati, mentre si è potuto evidenziare come i giovani preferiscono l'esplorazione e frequentazione di luoghi panoramici, mentre gli over 35 prediligono nell'offerta turistica i “boat tours”; i percorsi outdoor sono scelti invece soprattutto dagli over 65. I risultati forniscono un positivo feedback sulle attività di comunicazione dei valori territoriali come già missione dell’Ente Parco; tuttavia offrono nuovi spunti per il rafforzamento delle strategie di comunicazione dei servizi ecosistemici, condivisione di una visione di territorio e gestione delle risorse naturali con l'identità culturale della comunità delle borgate.