Calcio femminile: la Torres aspetta il Filecchio

Le ragazze di mister Arca sono tornate dalla Toscana con un punto che muove la classifica, ma soprattutto dopo aver offerto una prestazione solida al cospetto di una delle corazzate del girone, in grado di evitare il ko solo grazie alla magia di Orlandi. Da una squadra di alta classifica all’altra, ecco che la Torres si prepara a un’altra sfida cruciale per il proseguo del suo campionato. Nel lunch match del prossimo turno, le rossoblu affronteranno quel Filecchio che è reduce dalla prima sconfitta del suo campionato, arrivata in casa contro l’inarrestabile Bologna, unica squadra capace di vincere tutte le gare disputate. Le toscane occupano il terzo posto a quota 15punti, grazie alle vittorie consecutive ottenute contro Ducato Spoleto, Cella, Jesina, Roma Decimoquarto e Pistoiese.



«Ci aspetta una gara importante, una partita fondamentale per il proseguo del nostro campionato. Ci sarà bisogno di mettere in campo grinta, tenacia e caparbietà, caratteristiche mostrate per lunghi tratti ad Arezzo. Dal punto di vista caratteriale – dichiara il patron rossoblu Andrea Budroni - mi piacerebbe vedere la stessa Torres di sette giorni fa: tanto cuore e tanta tecnica. In settimana mi sono confrontato con mister Arca, mi ha detto che le ragazze si sono allenate molto bene. Sono sicuro che metteranno in campo il 110percento per portare a casa 3punti fondamentali».



