Cor 9:43 Resilienti Reattivi: incontro parco-scuole Venerdì 12 febbraio incontro col Comune e le scuole (in videoconferenza) riguardo il progetto “Resilienti Reattivi” del Ceas de Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana







L’ordine dei lavori prevede un’introduzione del Presidente Raimondo Tilloca e poi la narrazione del percorso “Resilienti reattivi” da parte di Antonella Derriu del CEAS Porto Conte. A seguire, sul tema “Alghero e i cambiamenti climatici” prenderanno la parola i rappresentanti comunali ovvero l’assessore all’Ambiente Andrea Montis e il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas.



Il dirigente scolastico dell'Istituto Fermi Mario Peretto interverrà sui "Cambiamenti climatici…azione, confronto, scambio", mentre le classi 3°A, 3°B, 3°D, 3° E – Liceo Scientifico illustreranno il punto di vista degli studenti. Per chiudere verrà riportata l'esperienza dei Ceas partner del progetto, Baratz, Ingurtosu e Tavolara. Poi il dibattito, conclusione e saluti con le risultanze che saranno utili per il prosieguo del progetto. Commenti ALGHERO - Continua il percorso didattico "Resilienti Reattivi". Il progetto del Ceas del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell'Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, finanziato dall'Assessorato Ambiente della Regione Sardegna, vedrà una nuova attività in tema di cambiamenti climatici. Venerdì 12 febbraio alle ore 10 si svolgerà una videoconferenza di confronto e scambio col Comune di Alghero e le rappresentanze della Scuola.