Red 8:08 UniCa: celebrazioni per i 400 anni Da giovedì 18 febbraio, sono in programma gli eventi organizzati dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell´Università degli studi di Cagliari. Tra i relatori, anche il professore emerito di Farmacologia e scienziato di fama mondiale Gian Luigi Gessa







La prima relazione, “Uno sguardo da Cagliari sull’Anatomia umana”, è affidata al docente di Storia della medicina all'Università di Pavia Paolo Mazzarello che, a partire dal volume “Anatomia clavis et clavum medicinae”, metterà in evidenza aspetti finora poco conosciuti, ma rilevanti, nell’evoluzione del pensiero e della ricerca in medicina e chirurgia. A discutere con Mazzarello, ci saranno gli autori del lavoro (pubblicato dalla casa editrice dell'Ateneo UniCapress) Marcello Trucas, Marina Quartu e Riva.



A seguire, la lezione del professore emerito di Farmacologia Gian Luigi Gessa sul tema “Neuroscienze senza frontiere”, discipline che studiano il ruolo dei geni, dell'ambiente, dell'assunzione di droghe e di comportamenti patologici nello sviluppo del cervello e nell'insorgenza delle malattie neurologiche e psichiatriche. Le scoperte degli ultimi decenni hanno fatto progredire le conoscenze sulle funzioni del cervello, portando alla scoperta di meccanismi e farmaci utili nella prevenzione e cura di queste alterazioni, con importanti implicazioni nelle scienze mediche ma anche in ambito sociale e umanistico.



Inoltre, sempre dal 18 febbraio, sarà visitabile l'esposizione permanente “Luoghi e protagonisti illustri della Medicina di UniCa”, allestita negli spazi pubblici dell’Ospedale Civile e della Spina didattica a Monserrato. I contenuti multimediali sono invece fruibili nella piattaforma 400.Unica. Venerdì 19, seguirà un secondo appuntamento on-line, dedicato allo “Studio del corpo umano tra storia e innovazione”. Commenti CAGLIARI - Si apriranno giovedì 18 febbraio, alle 17, le celebrazioni della Facoltà di Medicina e chirurgia per i 400 anni dell'Università degli studi di Cagliari: anche in questo caso, l’iniziativa sarà trasmessa on-line sui canali social dell’Ateneo. A inaugurare i lavori (sono previste due relazioni) sarà il rettore Maria Del Zompo, cui seguiranno gli interventi introduttivi di Francesco Marongiu (già Prorettore UniCa), Carlo Carcassi (docente di Genetica medica e già membro del Senato accademico), Gabriele Finco (presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia) e Alessandro Riva (professore emerito di Anatomia umana e docente di Storia della medicina).La prima relazione, “Uno sguardo da Cagliari sull’Anatomia umana”, è affidata al docente di Storia della medicina all'Università di Pavia Paolo Mazzarello che, a partire dal volume “Anatomia clavis et clavum medicinae”, metterà in evidenza aspetti finora poco conosciuti, ma rilevanti, nell’evoluzione del pensiero e della ricerca in medicina e chirurgia. A discutere con Mazzarello, ci saranno gli autori del lavoro (pubblicato dalla casa editrice dell'Ateneo UniCapress) Marcello Trucas, Marina Quartu e Riva.A seguire, la lezione del professore emerito di Farmacologia Gian Luigi Gessa sul tema “Neuroscienze senza frontiere”, discipline che studiano il ruolo dei geni, dell'ambiente, dell'assunzione di droghe e di comportamenti patologici nello sviluppo del cervello e nell'insorgenza delle malattie neurologiche e psichiatriche. Le scoperte degli ultimi decenni hanno fatto progredire le conoscenze sulle funzioni del cervello, portando alla scoperta di meccanismi e farmaci utili nella prevenzione e cura di queste alterazioni, con importanti implicazioni nelle scienze mediche ma anche in ambito sociale e umanistico.Inoltre, sempre dal 18 febbraio, sarà visitabile l'esposizione permanente “Luoghi e protagonisti illustri della Medicina di UniCa”, allestita negli spazi pubblici dell’Ospedale Civile e della Spina didattica a Monserrato. I contenuti multimediali sono invece fruibili nella piattaforma 400.Unica. Venerdì 19, seguirà un secondo appuntamento on-line, dedicato allo “Studio del corpo umano tra storia e innovazione”.