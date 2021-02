Red 12:22 Sbatte e si ribalta: paura sulla 125 Per cause non ancora chiarite, una Fiat Grande Punto con due anziani coniugi è andata a sbattere contro una Fiat Panda condotta da una mamma, con la 15enne figlia a bordo. I quattro sono stati poi trasportati all’Ospedale di Olbia con ferite lievi



OLBIA – Questa mattina (venerdì), attorno alle 8, la Strada provinciale 125 all’altezza dello svincolo delle vecchie saline ad Olbia è stata teatro di un pauroso incidente stradale. Per cause non ancora chiarite, una Fiat Grande Punto con due anziani coniugi è andata a sbattere contro una Fiat Panda condotta da una mamma, con la 15enne figlia a bordo.



L’urto ha fatto cappottare e strisciare la Panda su un fianco. Pronto l'intervento del Distaccamento di Olbia dei Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona e collaborato con il personale medico del 118 per assistere gli occupanti alle prime cure mediche. I quattro sono stati poi trasportati all’Ospedale di Olbia con ferite lievi. Il traffico è rimasto fermo per circa un’ora.