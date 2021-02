Red 11:11 Alghero Medievale all´Ute Giovedì pomeriggio, la storica e scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell´Archivio Diocesano di Alghero-Bosa terrà una conferenza intitolata “Alghero Medievale: privilegi e leggi. Dal ripopolamento ai matrimoni, dalla difesa militare ai commerci del vino e del sale”







Nella foto: Alessandra Deriu Commenti ALGHERO - Giovedì 18 febbraio, alle 16.30, in modalità “Didattica a distanza”, la storica e scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero-Bosa terrà una conferenza intitolata “Alghero Medievale: privilegi e leggi. Dal ripopolamento ai matrimoni, dalla difesa militare ai commerci del vino e del sale”. Nell'occasione, si parlerà di privilegi, leggi speciali concesse alla villa di Alghero dai sovrani catalani aragonesi.Come nasce l’Alghero catalana? Che ordinamento giuridico viene dato dai nuovi conquistatori? I preziosi documenti medievali dell'Archivio storico del Comune di Alghero sarannoancora oggetto di analisi e studio da parte della dottoressa Derriu, che ha svolto un’intensa attività di ricerca.Gli argomenti trattati attraverso l’analisi delle leggi in vigore all’epoca saranno molteplici, tra questi, la cacciata dei sardi e dei genovesi e il ripopolamento della villa con i catalano-aragonesi, Come vennero introdotti i nuovi abitanti? E ancora, la difesa militare della roccaforte, l’organizzazione delle vendite e i commerci del sale e del vino, l’utilizzo dei forni e la produzione del biscotto, culto e religiosità popolare.Nella foto: Alessandra Deriu