Covid-19 a Sassari: casi ancora in calo

13:14 «Sos medici di base in Sardegna» «In Sardegna mancano i medici di base titolari. Così si compromette il diritto alla salute dei sardi. L´assessore Nieddu spieghi», chiede in un´interrogazione il consigliere regionale del Partito democratico Roberto Deriu

12:34 Ospedale Ittiri: 296mila euro dalla Regione «Aggiudicati i lavori per recupero e ristrutturazione. Il presidio sanitario sarà riammodernato per offrire un miglior servizio ai cittadini», annuncia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais

19:00 Covid-19: 6 decessi e 56 nuovi casi nell´Isola Sono 320 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dato invariato), mentre scendono da ventisette a venticinque i pazienti in Terapia intensiva (- due). Sono 110 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

16:22 Ticket sanitario: sollecito recupero crediti Solleciti recupero crediti per il mancato pagamento del ticket inviati dall´Agenzia delle entrate: ecco le modalità per la richiesta di informazioni negli uffici dell´Asl Sassari

15/2/2021 Cardiologia pediatrica: arriva l´ecocardiografo Un ecocardiografo super tecnologico per curare i cuoricini dei più piccoli. L´ambulatorio di Cardiologia pediatrica del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato al top

15/2/2021 Sanità, l´Amministrazione dimostra concretezza L´aver allestito il Reparto di Terapia intensiva e le nuove sale operatorie è dimostrazione della concretezza con cui si sta impegnando l´Amministrazione comunale

14/2/2021 Covid-19: 7 decessi in Sardegna, con 83 nuovi casi Sono 320 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (tredici in meno rispetto al dato di ieri), mentre scendono da ventotto a ventisette i pazienti in Terapia intensiva (- uno). Sono novantanove i guariti nelle ultime ventiquattro ore

13/2/2021 Covid-19: 31 positivi di Porto Torres Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, si registra un netto miglioramento nella cittadina turritana (- dieci positivi in meno rispetto a inizio settimana. Dieci le persone quarantena

13/2/2021 Covid-19: 5 decessi e 87 nuovi casi nell´Isola Sono 333 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (diciassette in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono scendono a ventotto i pazienti in Terapia intensiva (- cinque). 123 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

15/2/2021 Sardi e sicuri: 82mila test nel Nuorese Nei due week-end, raggiunto il target prefissato. «Ancora una grande prova di responsabilità e di solidarietà dei cittadini», sottolinea il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

29/12/2020 Covid-19: sette decessi, i nuovi positivi sono 116 Sono stati 2.489 i test effettuati nelle ultime ventiquattro ore. Salgono di una unità sia il numero dei ricoverati in reparti non intensivi, sia in quelli intensivi. Duecento i nuovi guariti