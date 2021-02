Covid-19 a Sassari: un solo caso in 24 ore

12/2/2021 Ospedale Civile: via a programmazione attività chirurgiche «Esprimo grande soddisfazione - afferma il direttore del presidio ospedaliero Gioacchino Greco - per il raggiungimento di questo risultato importante per la città, per l’assistenza e per l’Ospedale Civile di Alghero. Un risultato che ha visto protagonista anche l’Ospedale Marino»