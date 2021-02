Red 22:16 Pais e Doria visitano il Figlie di Maria Visita istituzionale a Sassari del presidente del Consiglio regionale Michele Pais e del senatore Carlo Doria all´Istituto scolastico cittadino







Il presidente della Fondazione Mauro Floris, la coordinatrice scolastica suor Stefania e il responsabile amministrativo Massimiliano Piras hanno accompagnato Pais e Doria in un mini-tour della scuola parificata per mostrare le strutture al servizio dei bambini: le aule, la mensa, la palestra, la sala teatro, biblioteca e la sala computer. «Di fondamentale importanza è il riconoscimento e il sostegno dell'attività delle scuole paritarie”- ha dichiarato il presidente della massima assise cittadina - In particolare, l'Istituto Figlie di Maria di Sassari rappresenta un patrimonio storico, culturale e didattico dell'intera Sardegna che va difeso e rilanciato con un'azione sinergica tra Arcidiocesi di Sassari e Amministrazione comunale che, unitamente alla Regione, sono parte attiva della Fondazione che amministra l’Istituto e che grazie allo splendida attività del personale garantisce un livello didattico di grande qualità».



«Tutti gli enti coinvolti – conclude il senatore, proponendo un coinvolgimento anche dell'Università di Sassari come soggetto attivo del progetto - devono proseguire l’azione di rilancio dell'istituto. Siamo consapevoli quanto sia importante per il territorio avere i presidi scolastici di qualità: dove c'è il terreno fertile dell'educazione, noi seminiamo».



