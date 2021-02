A.B. 13:21 Calciomercato: Tedesco alla Torres Il centravanti brindisino, classe 1998, Emmanuele Tedesco, ieri pomeriggio ha raggiunto i suoi nuovi compagni per la sua prima seduta di allenamento con la maglia del sodalizio sassarese







Giocatore giovane, ma con alle spalle già oltre cento presenze in serie D, dotato di senso del gol e forza fisica, Tedesco ha iniziato la sua carriera nel vivaio del Lecce, poi Brindisi fino alla Primavera del Carpi. Nella stagione 2016/17, è passato al Picerno (27presenze e 6gol), una parentesi a Mezzolara (dove ha avuto come compagno di squadra capitan Melli) e ancora al Picerno nell’anno della promozione in Lega Pro (2018/19) vissuta da protagonista, con 13gol in 25presenze.



Lo scorso anno, si è diviso tra Bastia e Fidelis Andria. Proviene dal Team Altamura. «Lascio una squadra in alto in classifica per provare a mettermi in discussione in un altro ambiente – le prime parole in rossoblu di Emmanuele Tedesco – perché si tratta di un progetto stimolante per me e nel quale credo moltissimo. Appena sono arrivato ho avuto già un grande impatto positivo e non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori per dare l’anima per questa grande piazza e società».



