Red 13:42 Sette tv per i degenti della Clinica chirurgica Le tv sono state donate con il contributo di numerosi cittadini e aziende sassaresi. Sono stati già installati nelle stanze del reparto dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e resi disponibili







Alla raccolta fondi per l'acquisto dei televisori ha contribuito anche l’Emporio della solidarietà. Dalla Direzione aziendale e dal direttore della Clinica arriva «un ringraziamento a quanti hanno consentito la realizzazione di un gesto concreto, in grado di dare un conforto ai pazienti ricoverati». I televisori sono stati installati nelle stanze dagli elettricisti dell'Ufficio tecnico aziendale e resi subito disponibili.



Nella foto: un momento della donazione Commenti SASSARI - Sette stanze di degenza della Clinica chirurgica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari si arricchiscono di nuovi televisori da 32pollici. Nei giorni scorsi, sono stati donati alla struttura diretta da Alberto Porcu, grazie al contributo di Bricoman, della macelleria Pietro e Francesco Cossu e di altri cittadini che hanno fatto avere la loro donazione alla Cappellania ospedaliera dell’Aou.Alla raccolta fondi per l'acquisto dei televisori ha contribuito anche l’Emporio della solidarietà. Dalla Direzione aziendale e dal direttore della Clinica arriva «un ringraziamento a quanti hanno consentito la realizzazione di un gesto concreto, in grado di dare un conforto ai pazienti ricoverati». I televisori sono stati installati nelle stanze dagli elettricisti dell'Ufficio tecnico aziendale e resi subito disponibili.Nella foto: un momento della donazione