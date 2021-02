Cor 9:14 23enne scomparsa a Sinnai: ricerche Dalla serata di domenica non si hanno più notizie di una ragazza di origine brasiliana di 23 anni, scomparsa dalla località "Solanas", frazione del territorio del comune di Sinnai





SINNAI - È in corso dalle ore 19 circa di domenica , la ricerca di una ragazza di 23 anni di nazionalità brasiliana, nelle campagne e in tutta l'area della località di "Solanas", frazione del territorio del comune di Sinnai in provincia di Cagliari. Sul posto stanno operando varie squadre di pronto intervento inviate dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari e dal distaccamento di San Vito e i nuclei per le ricerche,SAF (speleo alpino fluviale) il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), il nucleo di Unità Cinofila con i cani ed il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i droni. Sul posto è stato istituito un osto di Comando avanzato dei Vigili del Fuoco per gestire le operazioni di ricerca. Presenti sul posto i Carabinieri.