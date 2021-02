Cor 15:37 Screening e vaccini nell’incontro coi sindaci Conferenza territoriale socio sanitaria Asl Sassari, screening e vaccini al centro dell’incontro con i sindaci. Collegati da remoto anche il direttore del Distretto di Ozieri, Antonio Saba, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Sassari, Nicola Addis, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali







Tra i tanti temi all’ordine del giorno, due sono stati gli argomenti maggiormente discussi: l’attività di screening "Sardi e Sicuri" e la campagna vaccinale. «L’attività di screening "Sardi e Sicuri" - ha affermato il Commissario Straordinario dell’ARES - ATS Sardegna, Massimo Temussi - è nata con il duplice obiettivo di fermare la catena dei contagi e di arginare la diffusione del Coronavirus. Durante le prime tappe della campagna abbiamo raggiunto i target prestabiliti, individuato piccoli cluster e isolato i casi di positività. Questa forma di prevenzione ci ha aiutato a fermare la trasmissione del virus e ad evitare eventuali casi di ospedalizzazione. In questo momento - ha aggiunto il Commissario - stiamo programmando le date per l’attività di screening nella provincia di Sassari».



Il Commissario Massimo Temussi ha poi fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale nella ASL Sassari: «Dopo aver effettuato la vaccinazione degli operatori socio sanitari e messo in sicurezza gli ospiti e gli operatori delle RSA e delle case di riposo, dalla prossima settimana inizieremo a somministrare i vaccini ai cittadini con più di 80 anni e alle persone fragili. Nel frattempo, con la collaborazione dell’AOU Sassari, è iniziata la campagna di vaccinazione in favore delle forze dell’ordine».



Anche sul flusso dei dati con il conteggio quotidiano dei casi di positività al Covid-19 verso le Amministrazioni Comunali, il Commissario Temussi ha sottolineato i miglioramenti compiuti nelle ultime settimane: «La tempestività delle comunicazioni è andata migliorando e in questa fase i nostri tecnici riescono a gestire con puntualità una grande mole di dati. Nelle prossime settimane contiamo di essere ancora più tempestivi grazie all’aggiornamento dei software e delle piattaforme digitali».



