Covid a Olbia: niente didattica in presenza in alcune scuole

OLBIA - «Abbiamo appena appreso che sono state riscontrate alcune persone positive al Covid in quattro plessi scolastici della nostra città». Ad annunciarlo è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che chiarisce: «Naturalmente si sta procedendo con l’applicazione dei protocolli di sicurezza e domani gli alunni, pertanto, non dovranno recarsi a scuola per permettere tutte attività previste in questi casi, inclusa la sanificazione dei locali».



Le scuole interessate sono le primarie di Via Vignola e di Via Vicenza, la media di Via Veronese e la scuola dell’infanzia Sacra Famiglia. «Auspichiamo che questa situazione si risolva nel minor tempo possibile e che i nostri ragazzi possano riprendere al più presto le attività didattiche in presenza», conclude il primo cittadino.



Nella foto: il sindaco Settimo Nizzi