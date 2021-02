Red 11:03 Apertura palestre: «Governo stabilisca data certa» «Il Governo ascolti le richieste del comparto palestre e stabilisca una data certa sulla riapertura delle attività», chiedono i deputati di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, Marco osnato e Riccardo Zuccini, che ieri pomeriggio hanno incontrato alcuni rappresentanti di “GimFive”, il presidente Stefano Gambaccini e il presidente nazionale della “Confederazione imprese unite per l´Italia” Stefano Agnesini







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI – Ieri pomeriggio (mercoledì), una delegazione di Fratelli d’Italia rappresentata dai deputati Salvatore Deidda, Marco Osnato (responsabile nazionale Attività produttive) e Riccardo Zucconi (capogruppo in Commissione Attività produttive) ha incontrato alcuni rappresentanti del comparto palestre “GimFive”, il presidente Stefano Gambaccini e il presidente nazionale della “Confederazione imprese unite per l'Italia” Stefano Agnesini. «I ristori non bastano, chiedono la possibilità di accedere al credito (da restituire in dieci anni), sgravi per i proprietari degli immobili in locazione e una data certa sulla riapertura delle loro attività, per poter lavorare in sicurezza rispettando tutte le normative anti-Covid. Fratelli d’Italia ha ribadito il pieno sostegno e continuerà a farsi portavoce in Parlamento delle loro richieste», hanno dichiarato Deidda, Osnato e Zucconi.Nella foto: un momento dell'incontro