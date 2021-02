Red 13:06 Mercato civico e Ittico: manifestazione d´interesse a Cagliari Sul tavolo, l´affidamento del servizio di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione infestanti e allontanamento di volatili. Gli operatori hanno tempo fino a martedì 16 marzo per presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura







Nella foto: Mercato civico di San Benedetto Commenti CAGLIARI - Per individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione infestanti e allontanamento di volatili nei Mercati civici al dettaglio e nel Mercato Ittico all'ingrosso, il Comune di Cagliari ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse. Gli interessati hanno tempo fino a martedì 16 marzo per presentare le candidature a partecipare alla procedura selettiva tramite il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.«Ogni operatore – si legge nell'avviso - ha facoltà di effettuare un sopralluogo presso le aree interessate, al fine di essere meglio edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto relative al presente affidamento. L'affidatario, pertanto, non potrà sollevare obiezioni per eventuali difficoltà, legate alle suddette circostanze, che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio». Sulla piattaforma telematica appalti.comune.cagliari l'avviso, la modulistica e le modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse.Nella foto: Mercato civico di San Benedetto