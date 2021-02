Red 23:06 Scuola sanificata: via alle lezioni in presenza Terminata la sanificazione, da domani mattina si riprende la didattica in presenza nelle scuole di Olbia dove alcune persone sono risultate positive al Covid-19



Commenti OLBIA - «Già da domani, potranno ripartire le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi scolastici nei quali, ieri, sono state riscontrate alcune persone positive al Covid [LEGGI] : la primaria di Via Vignola, la scuola media di Via Veronese, la scuola dell’infanzia Sacra Famiglia e la scuola primaria di Via Vicenza. Si sono concluse, infatti, le attività di sanificazione che permettono di rientrare in sicurezza». Ad annunciarlo è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che sottolinea: «Il personale docente e non docente e gli alunni che dovranno restare in quarantena, sono già stati allertati dall’Ats».