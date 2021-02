Cor 9:20 Meno contagi e ricoveri, terza settimana sotto soglia

Variante Covid: La Maddalena è zona rossa







La possibilità che la Sardegna potesse divenire fascia bianca era stata già avanzata negli scorsi giorni dal presidente Commenti CAGLIARI - La Sardegna potrebbe diventare la prima regione italiana ad abbandonare divieti e restrizioni, con bar e ristoranti che potrebbero riaprire anche la sera e palestre, piscine, cinema e teatri di nuovo in attività. Cresce l'attesa per le nuove ordinanze del Ministero della Salute Roberto Speranza attese per la giornata di venerdì (in vigore da lunedì).Con l'isola che aspira a divenire zona bianca. Contagi in netta diminuzione per tre settimane di seguito: Per il terzo periodo di fila considerato, infatti, ci sono meno di 50 casi diogni 100mila abitanti e l'indiceè ben al di sotto del limite consentito.Anche la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid registra numeri sotto la soglia di allerta del 30%. I dati che verranno presi in considerazione sono quelli compresi nella settimana tra il 15 e il 21 febbraio, e nell'isola mostrano risultati decisamente migliori della precedente. A influenzare negativamente la decisione potrebbe però avere un peso l'arrivo anche in Sardegna della varianteche ha obbligato alcuni comuni al bollinoLa possibilità che la Sardegna potesse divenire fasciaera stata già avanzata negli scorsi giorni dal presidente Christian Solinas a commento del quadro tracciato dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che certificava, ancora una volta, la Sardegna come regione a basso rischio. Un risultato - aveva sottolineato il Presidente Solinas - che vogliamo raggiungere e mantenere anche nei mesi futuri.